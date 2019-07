Guai per David Trezeguet: patente ritirata per guida in stato di ebbrezza

Guai in vista per David Trezeguet. L’ex attaccante della Juventus, attualmente brand ambassador dei bianconeri, è stato infatti fermato questa notte, nel centro di Torino, in stato di ebbrezza alla guida del suo Suv. Il francese, secondo quanto riportato da La Repubblica, si sarebbe rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, tra insulti e toni molto accesi. Dopo un’ora, gli agenti sono riusciti a convincerlo: l’esame, eseguito più volte, è risultato superiore al limite consentito, con valori compresi tra 1,7 e 1,5. Trezeguet è stato dunque denunciato per guida in stato d’ebbrezza, oltre al ritiro della patente, ma rischia anche l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, per l’atteggiamento tenuto nei confronti dei poliziotti.

Foto: foot01.com