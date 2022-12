Guai per Brozovic e Lovren: canti fascisti durante i festeggiamenti della Croazia

A seguito del secondo podio in 4 anni della Croazia, arrivata in finale contro la Francia nel 2018 e arrivata terza nel Mondiale in Qatar grazie alla vittoria per 2-1 contro il Marocco, la Nazionale di Dalic ha festeggiato in patria i risultati conseguiti in questi due Mondiali. Tra i festeggiamenti, però, sono stati registrati Brozovic e Lovren mentre intonavano dei cori riconducibili ai fascisti croati, mettendosi seriamente nei guai e facendo una pessima figura, considerando che oltre al coro, i due hanno deciso di emulare anche il saluto tipico delle truppe croate fasciste della seconda Guerra Mondiale. Una caduta di stile per il difensore ex Liverpool e il playmaker dell’Inter.

Foto: Sito Croazia