Guai per Balotelli, denunciato dopo la scommessa del tuffo in mare con lo scooter

Guai per Mario Balotelli. Secondo quanto riportato dall’Ansa, dopo la scommessa relativa al tuffo in mare con uno scooter di Catello Buonocore, amico del giocatore, in cambio di 2000 euro, l’ex attaccante di Inter e Milan è stato infatti denunciato all’autorità giudiziaria dalla Polizia Municipale di Napoli per istigazione a delinquere ed esercizio di gioco d’azzardo. Oltre a Balotelli e Buonocore, sono state denunciate altre due persone nell’ambito della stessa indagine.

Foto: L’Equipe