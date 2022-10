Grosso: “Vittoria pesante su un campo difficilissimo. Bravi a reagire, sono orgoglioso dei ragazzi”

Fabio Grosso, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa dopo la bella vittoria in casa del Venezia, che lancia i ciociari momentaneamente al comando.

Queste le sue parole: “Vittoria meritata frutto di una grande reazione nella ripresa ma anche di cambi azzeccati. E’ stata una vittoria pesante, su un campo difficilissimo. Siamo andati sotto nel finale di primo tempo ma siamo stati bravi a rimanere dentro la gara, uno step che non avevamo mai raggiunto in questo campionato. Ci teniamo stretto questo risultato, segno di valori importanti oltre che tecnico-tattici anche morali, perchè chi è entrato lo ha fatto molto molto bene, ed è per me un qualcosa di bello. L’approccio? Abbiamo iniziato la partita bene, abbiamo recuperato dei palloni importanti, c’erano gli spazi per potergli fare male. Nella seconda parte del primo tempo invece ci siamo un pochino distanziati e loro hanno creato qualcosina con i trequartisti messi alle spalle dei nostri centrocampisti. Abbiamo concesso il gol su una piccola ingenuità, ma siamo rimasti nella gara. Le rotazioni e le tante alternative in attacco? Oggi sono felice perchè è importante tenere al centro del progetto tutti i ragazzi. Glielo dico sempre, i fatti dicono che non esistono titolari e riserve soprattutto nell’epoca delle cinque sostituzioni”.

Foto: twitter Frosinone