Grosso: “Stiamo provando a chiudere il percorso in maniera stupenda. Teniamo al primo posto”

01/05/2025 | 22:10:24

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Carrarese: “Ci teniamo al primo posto. Stiamo provando a terminare il nostro percorso bellissimo. La presenza dei ragazzi nella gara è stata determinante per portare avanti il risultato. Siamo un gruppo di ragazzi bravi che hanno contribuito a questo percorso, poi quando sarà finito capiremo bene e con chi lo vorremo fare. Intanto mi godo questi ragazzi che mettono una grande determinazione in campo perché hanno fatto una partita seria, difficile, contro gli avversari, ma siamo stati bravi a saper resistere e a portare a casa una vittoria meritata”.

Foto: Instagram Grosso