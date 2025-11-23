Grosso: “Speriamo di poter continuare da dove abbiamo lasciato. Thorstvedt è un ragazzo serio e me lo tengo stretto”

23/11/2025 | 12:42:55

Il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Pisa. Queste le sue parole:

“Il punto di forza di questo Sassuolo? Noi ci appoggiamo tanto sul lavoro quotidiano. Siamo partiti diversi mesi fa ormai e proviamo a cavalcare tanti aspetti e durante la sosta aumentano i giorni di lavoro e lo puoi fare con più continuità, con meno quantità perché tanti giocatori sono andati via, ma questa volta siamo contenti di come sono tornati, tutti sono tornati in ottime condizioni fisiche, qualcuno anche in ottime condizioni mentali, qualcun altro meno, ma abbiamo ripreso il filo e speriamo di poter continuare da dove abbiamo lasciato perché veniamo da una bellissima prestazione e da un bellissimo risultato. Thorstvedt? Kristian è un giocatore forte ma ha ancora dei grandi margini di miglioramento. È un ragazzo serio e me lo tengo stretto. A malincuore nostro è stato lui a festeggiare, era a Milano, poteva rientrare prima ed è dovuto tornare indietro e ha preso qualche giorno di festa perché è stato premiato dalla Norvegia, ma si è ricalato subito nella nostra mentalità per cercare di fare prestazioni. Indisponibili? Non siamo fortunatissimi in questo periodo. Pieragnolo resterà fuori a lungo, Turati questa settimana in uno scontro ha riportato un infortunio al polso. Romagna e Paz stanno cercando di recuperare e necessitano di qualche settimana. Skjellerup, Vranckx e Boloca sono ancora fuori ma spero di poterli avere nell’arco di poco tempo e poi vedremo se Volpato sarà in grado di venire con noi o se tornerà con il Como”.

Foto: Instagram Grosso