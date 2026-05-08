Grosso: “Sono felice per il Frosinone e per mio figlio Filippo. Volpato deve crescere, ma ha qualità”

08/05/2026 | 23:25:19

Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato a Sky dopo la sconfitta di Torino: “Sono molto contento per la promozione del Frosinone, è un posto al quale sono molto legato e li ho seguiti con grande affetto. Mio figlio Filippo ha saputo ritagliarsi degli spazi in una squadra molto forte, sono felice anche per lui. Volpato? Lui ce l’ha le qualità, anche grandi. Deve crescere in continuità, per capire quando usarle, però ha fatto una buona partita. Eravamo stati bravi a incanalarla sui binari giusti, però abbiamo abbassato troppo i giri concedendo gol che quando teniamo i giri alti difficilmente concediamo”.

foto x sassuolo