Grosso: “Sono contento dei ragazzi. Oggi tutti hanno fatto una buona prestazione”

25/01/2026 | 15:50:18

Il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro la Cremonese. Queste le sue parole:

“Questa era una partita importante in cui conta riuscire a prendere quello che ti serve però per riuscirci conta la prestazione e sono contento dei ragazzi. Abbiamo sbloccato la gara e potevamo anche raddoppiare con un pizzico di lucidità sulle ripartenze. Siamo rimasti in gara, abbiamo riconosciuto le varie fasi della partita e ci portiamo un risultato pesante con una prestazione comunque importante. Il clean sheet? Un altro dato bello della gara, poi quando esci e non subisci gol è sempre bello. La fase difensiva parte dai ragazzi in attacco e oggi tutti hanno fatto una buona prestazione”.

Foto: Instagram Grosso