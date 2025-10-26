Grosso: “Siamo stati in partita contro una squadra forte. Berardi? È andato in ospedale a fare accertamenti ma arrivano notizie positive”

26/10/2025 | 18:07:07

Il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso con la Roma. Queste le sue parole:

“Un solo tiro nello specchio? Il dato va analizzato, non va tirato lì in maniera asettica, perché poi non risulta nei tiri in porta quando con due giocatori in area non l’abbiamo messa dentro. Il dato va preso, tenuto ma va analizzato in profondità. Siamo stati in partita contro una squadra forte ed è merito dei ragazzi. Romagna e Berardi? Romagna si è fatto male, penso che starà fuori per un po’ di tempo. Da Domenico arrivano notizie confortanti perché è andato in ospedale a fare accertamenti ma arrivano notizie positive. Abbiamo dovuto sprecare uno slot subito con Romagna, ma ci teniamo il fatto di essere rimasti dentro alla gara con un avversario molto forte”.

Foto: Instagram Grosso