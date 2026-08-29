Grosso: “Siamo fragili, dopo il mercato sapremo chi siamo. Ma servirà tempo”

29/08/2026 | 21:16:16

Intervistato da DAZN dopo la sconfitta contro il Frosinone, Fabio Grosso ha parlato così: “Sicuramente abbiamo un problema. Avremmo voluto in questa giornata fare un risultato diverso. Abbiamo mostrato tante fragilità e c’è ancora tanto lavoro da fare. Possiamo trovare qualcosa su cui ripartire ma le fragilità ci dicono che dobbiamo rafforzarci, completarci e lavorare tanto. Sto battagliando tanto per mettere le fondamenta e non prendere gol. Se hai i quadri ma non hai il muro per mostrarli allora sono fini a se stessi. Abbiamo qualità ma dobbiamo strutturarci da tutti i punti di vista. Pensavamo di poter far meglio, sappiamo che dovremo affrontare tante difficoltà. Le occasioni le abbiamo create, però non possiamo concedere questo tipo di sensazione che basta poco per creare difficoltà. Sapevo di dover lavorare tanto, oggi ne ho avuta la conferma. Dobbiamo tirarci su le maniche. Come si esce da questo momento? In poco tempo è difficile, siamo dentro a un campionato che ti mette di fronte a tantissime insidie. Dobbiamo punzecchiarci per capire come. Tra qualche giorno finirà il mercato e capiremo chi siamo. Per poi lavorare e tirare su la nostra squadra”.

foto x fiorentina