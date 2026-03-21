Grosso: “Siamo felici della gara. In queste gare serve anche fortuna. Mondiali? In bocca al lupo a Gattuso e ai ragazzi”

21/03/2026 | 23:55:09

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro la Juventus.

Queste le sue dichiarazioni: “I ragazzi hanno fatto una partita incredibile. Le condizioni erano difficili, ma siamo stati bravi. Abbiamo anche sofferto, ma in queste gare devi fare tutto molto bene e avere anche un pizzico di fortuna. Noi ce la siamo andata a cercare, facendo una partita molto bella”.

Ti senti poco pubblicizzato? “Fare quello che stiamo facendo noi, per una neopromossa, è un qualcosa di incredibile. Sapevo che oggi sarebbe stato molto difficile, ma ho chiesto di rimanere dentro la gara e che comunque sarei stato orgoglioso di quello che stiamo facendo. Io non sono super mediatico, ma piace lavorare sto bene coi ragazzi. A tempo debito arriveranno i complimenti, ma quando ne arrivano troppi poi non vedono l’ora di tirarti giù. La partita di oggi la metto sul piano di quella fatta con l’Atalanta: ce la teniamo stretta”.

Cosa ti senti di dire ai ragazzi della Nazionale? “Faccio solo un grandissimo in bocca al lupo a Gennaro Gattuso. Tutti quanti dobbiamo sostenere i ragazzi con energia positiva e senza polemiche. Adesso dobbiamo fare due grandi partite e sono convinto che le faranno”.

Foto: sito Sassuolo