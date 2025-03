Grosso: “Si può dire che stiamo facendo qualcosa di grande, di bello, l’intenzione è renderlo strepitoso”

Fabio Grosso allenatore del Sassuolo oggi ha parlato in conferenza stampa prima della partita con il Bari. Ecco le sue dichiarazioni

Sul Bari: “Ha degli interpreti che in categoria ci sanno stare, alcuni sono stati in categoria superiore. Sanno leggere le gare, hanno qualità, fanno bene soprattutto fuori casa ma al di là dei pregi e dei difetti ci focalizziamo su quello che vogliamo fare noi e abbiamo voglia di dare continuità alla prova di domenica scorsa perché sappiamo che il momento è bello e vogliamo proseguire”.

Sul calendario: “Ci sono delle differenze ma proviamo sempre a scoprire gli avversari per mettere in mostra le nostre. Con il Pisa le cose erano più recenti, con il Bari c’è stato un arco temporale più lungo, e sono cambiate tante cose. Sicuramente sarà una partita diversa rispetto all’andata. Li conosciamo bene, abbiamo ben presenti le insidie e non vogliamo farci sorprendere, anzi vogliamo sorprendere e continuare così”.

Sul turnover: “Ci sono tanti giocatori offensivi, abbiamo giocato con tanti. Saranno importanti quelli che iniziano perché la incanalino nella modalità giusta e saranno determinanti quelli che entreranno sperando di dare una sterzata finale alla gara”.

Foto: sito Sassuolo