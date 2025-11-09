Grosso: “Serviva una prestazione come questa. La Serie A è sempre difficile ma abbiamo raccolto tanti punti”

09/11/2025 | 15:44:02

Il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, ha parlato in conferenza stampa al termine del match con l’Atalanta. Queste le sue parole:

“Se quello visto oggi è stato il miglior Sassuolo? Serviva una prestazione come questa. Delle volte contro queste squadre è difficile alzare il livello, ma oggi siamo stati bravi e anche fortunati in certi episodi. Un risultato importante per la classifica. Se mi aspettavo questa posizione in classifica? Siamo stati bravi a venire su. Il campionato di Serie A è sempre difficile, ma abbiamo raccolto tanti punti: serve mantenere i piedi per terra. Sappiamo che in questo campionato ci sono molte insidie, ma ci stiamo comportando bene”.

Foto: Instagram Grosso