Grosso: “Se arriverà qualche proposta la valuterò con il Sassuolo, sono grato alla proprietà”

15/05/2026 | 20:10:41

Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato a Sky Sport anche del suo futuro: “Siamo riusciti a ottenere tante cose belle. Per me sono stati 2 anni incredibili dentro un club con proprietà seria e ambiziosa. Pensare di tornare a dove siamo adesso in poco tempo era un sogno, facendolo in modo propositivo e attraversando le difficoltà, venendone fuori bene. La Serie A è difficile, ti mette davanti a tante insidie. Abbiamo saputo resistere, siamo orgogliosi di quanto fatto. Ora sono focalizzato e mi sto godendo ciò che stiamo facendo. Sono ambizioso ma non arrivista, non voglio bruciare i tempi. Se arriverà qualcosa di bello lo valuterò con la proprietà, a cui sono grato. Sono molto grato all’ad Carnevali, è un professionista di altissimo livello. Per ora ci godiamo quanto di buono abbiamo fatto insieme. L’obiettivo è finire nel migliore dei modi. Lipani? E’ un giocatore da Nazionale”.

foto x sassuolo