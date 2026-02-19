Grosso: “Contro il Verona gara delicata. Ma vogliamo dare continuità ai risultati”

19/02/2026 | 14:30:56

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona.

Queste le sue parole: “È un match ball per la salvezza? “Nell’arco del campionato si sale e si scende soprattutto per chi deve affrontare delle difficoltà, ora veniamo da un risultato bello, una bella reazione positiva, ma ci sono state delle cose che dobbiamo fare meglio. Ora abbiamo questa gara che è tosta, come tutte, ma abbiamo un grande desiderio di fare una bella partita perché per noi è un momento bello che vogliamo continuare a mantenere così bello, sapendo che dovremo tirare su le maniche per scontrarci contro un avversario che vorrà fare di tutto per ripartire”.

Andare in campo per primi contro gli ultimi succede qualcosa nella vostra testa? “Prima si possono fare tante considerazioni ma penso di avere a disposizione una squadra che sa che le partite passano, diventano sempre meno, e penso sappiano che abbiamo una bella opportunità per dare continuità. È importante non commettere errori per fare una partita piena contro un avversario che ha grande voglia di rivalsa e ha bisogno di fare gara importante”.

Foto: sito Sassuolo