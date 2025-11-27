Grosso: “Sarà una gara tosta. Affronteremo una squadra che ha le idee chiare”

27/11/2025 | 11:30:38

Il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Como. Queste le sue parole:

“Sarà una gara tosta contro un avversario bravo che sta mettendo in mostra le sue qualità. Con pochi giorni ma stiamo provando a prepararci per un appuntamento che richiede un livello alto, restare nella gara, ma anche quel coraggio di riuscire a stare in partita. Andiamo ad affrontare una squadra che ha le idee chiare e gli faccio complimenti. Sono in un percorso accelerato vuoi perché hanno potuto investire tante risorse ma questo è superficiale, sanno quello che vogliono, hanno il coraggio di crederci e portano avanti le loro idee. Dobbiamo essere bravi a fare tante partite nella stessa gara, dovremo saper resistere, restare dentro le difficoltà e poi provare a venire fuori con coraggio e determinazione. Riempire questa gara sarà il primo obiettivo”.

Foto: Instagram Grosso