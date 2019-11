Grosso: “Preso gol su nostre ingenuità, nella ripresa ci siamo arresi”

Dopo la sconfitta contro il Torino, il Brescia è stato sconfitto anche dalla Roma di Paulo Fonseca. Fabio Grosso, tecnico dei lombardi, ha commentato così la seconda sconfitta consecutiva: “Sicuramente per tenere testa alla Roma c’è bisogno di dare più del 100% e gli avversari devono essere sotto ritmo. Abbiamo preso gol su nostre ingenuità. La nostra bravura deve essere allungare il tempo di gioco fatto bene. Nella ripresa ci siamo arresi, ma avremmo potuto opporre più resistenza”. Sulla sua situazione in panchina:” Quando accetto una sfida do il massimo per l’obiettivo e sono soddisfatto del primo tempo. Sono rammaricato per quanto fatto nella ripresa. Dobbiamo percorrere quella strada”.