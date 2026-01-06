Grosso: “Perso per grandi meriti della Juve. Thorstvedt? Speriamo non sia niente di grave e di ritrovare Berardi e Volpato”

06/01/2026 | 23:21:28

Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha analizzato a Dazn la sconfitta contro la Juventus: “Avevamo preparato una partita diversa da quella che abbiamo fatto, loro hanno espresso un bel livello di gioco anche per alcuni demeriti nostri. Usciamo dal campo sconfitti, è stata una partita difficile e fa parte del nostro percorso purtroppo. Teniamo strette le fila e ricarichiamo le batterie, sappiamo che giochiamo un campionato molto difficile e da neopromossi, siamo contenti di quanto fatto fino ad oggi, non di quanto fatto oggi anche per meriti degli avversari. Quando queste squadre prendono il sopravvento hanno le qualità per tenerti lì e farti male. Loro hanno creato occasioni, in queste partite bisogna alzare parecchio il livello, ci vuole anche fortuna, le cose non sono andate come dovevano andare. Volpato e Berardi? Dobbiamo recuperare un po’ di interpreti, in alcuni ruoli siamo al pelo, abbiamo tanti difensori fuori, per una squadra come la nostra la situazione è pesante. Nelle difficoltà si cresce e noi ci stiamo bene, proveremo a fare del nostro meglio. Non basterà fare delle grandi partite, contro alcune avversarie la fortuna deve venire dalla tua parte. Spero di trovare presto Berardi, Volpato e gli altri che ci mancano, vogliamo raggiungere il nostro obiettivo che è molto chiaro. Thorstvedt? Speriamo non sia niente di grave”.

Foto: Instagram Grosso