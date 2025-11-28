Grosso: “Perdiamo Berardi per un certo periodo. Obiettivo? Salvarsi, poi consolidarci”

28/11/2025 | 23:39:30

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, è intervenuto a Sky Sport dopo la sconfitta di Como. Queste le sue dichiarazioni: “Come sta Berardi? Nei prossimi giorni capiremo, sicuramente lo perderemo per un periodo, speriamo non lungo. Per noi Berardi è importante. Ci sono però ragazzi che spingono dietro a lui, mi auguro che si facciano trovare pronti e ci possano dare una mano”.

Sulla partita di questa sera: “Abbiamo resistito alle loro caratteristiche, che sono difficili da gestire per esempio nell’uno contro uno. A volte ci abbiamo provato, a volte siamo stati in attesa. Abbiamo preso un gol rocambolesco nella ripresa, ma abbiamo comunque fatto delle buone ripartenze. In passato abbiamo fatto risultato creando anche meno occasioni di stasera, quando vieni qua e non riesci a concretizzare poi non è facile. Io faccio i complimenti al Como che ha le qualità per essere protagonista in questo campionato, ma anche ai miei ragazzi che mi hanno dato degli spunti positivi e ci hanno provato fino alla fine”.

Sul valore del Como: “Hanno giocatori offensivi di grande qualità, nonostante siano giovani. Noi avremmo però potuto fare meglio negli ultimi 16 metri. Diamo i meriti al Como, che ha grandi meriti e glieli riconosciamo, ma noi siamo stati dentro la gara. Prendiamo spunti positivi per restare in questo campionato difficilissimo, vogliamo portare a casa i punti necessari per raggiungere i nostri obiettivi”.

Sulle ambizioni del Sassuolo: “Ancora è presto, ci sono tante partite da giocare e dobbiamo affrontare tante avversarie forti. Dobbiamo essere lucidi nel capire che arriviamo da sotto e che dobbiamo lottare con 4-5 squadre per salvarci. A me non piace cambiare gli obiettivi per poi doverli ricambiare, preferisco scoprire ciò che sarà. Adesso siamo focalizzati su da dove arriviamo e dove vogliamo arrivare, senza porre freni a nessuno, ma con l’onestà di dire le cose come sono. Poi vedremo se saremo stati molto bravi nel raggiungere prima del previsto ciò che ci eravamo prefissati”.

