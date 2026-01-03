Grosso: “Peccato perché abbiamo fatto un bel primo tempo, mettiamo in cascina e guardiamo avanti”

03/01/2026 | 18:24:58

Il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Parma. Queste le sue parole:

“Volpato e Koné? Entrambi hanno avuto problemi in settimana, con Koné non ho voluto correre rischi e Volpato non siamo riusciti a recuperarlo. Le difficoltà nel subire così presto il gol dopo il vantaggio? Il gol è arrivato con un errore, abbiamo fatto un’imbucata ma potevamo andare a giocare negli spazi e quindi sei più aperto, una cosa su cui possiamo lavorare e migliorare. Peccato perché con ordine abbiamo fatto un bel primo tempo e quando concedevamo la palla con ordine abbiamo difeso bene. I pericoli erano più quando avevamo la palla andando dentro poi abbiamo concesso delle ripartenze ma partita equilibrata, mettiamo in cascina e guardiamo avanti”.

Foto: Instagram Grosso