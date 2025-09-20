Grosso: “Paz indisponibile, Seba valuteremo. Thorstvedt? Non ancora pronto per la titolarità”

20/09/2025 | 12:34:49

Nella conferenza stampa alla vigilia di Inter–Sassuolo, Grosso si è espresso sugli infortunati e sui rientranti. Queste sono state le sue parole:

“Thorstvedt titolare? Su Kristian le sensazioni sono migliori: cercheremo di aumentare gradualmente il minutaggio, ma non è ancora pronto per partire titolare. Per quanto riguarda gli indisponibili, al momento ci sono solo Paz e Walukiewicz, che stiamo ancora valutando. Ha lavorato a parte a causa di un problema all’anca e stiamo cercando di capire oggi se sarà possibile reintegrarlo.”

Foto: Instagram Grosso