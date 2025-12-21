Grosso: “Partita andata via per un’ingenuità. Ci resta l’amarezza, dobbiamo crescere”

21/12/2025 | 17:44:26

Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro il Torino: “È un peccato, abbiamo lasciato andare la partita per un’ingenuità e per non aver espresso appieno ciò che avremmo potuto. Nel primo tempo c’era poco ritmo; non riuscivamo a conquistare il campo. Resta l’amarezza di non essere riusciti a fare meglio. È successo sia per i meriti del Torino, sia per alcune nostre mancanze che oggi sono emerse. Non abbiamo creato molte opportunità e non siamo stati abbastanza incisivi. Questa amarezza ci deve servire da esperienza per crescere e migliorare, affinché situazioni come quelle di oggi non si ripetano in futuro”.

