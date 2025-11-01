Grosso: “Non voglio che la salvezza sia un freno, dobbiamo essere ambiziosi”

01/11/2025 | 10:00:04

Il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, ha parlato in un’intervista all’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Cosa mi piace della nostra partenza? I margini di crescita. Serve equilibrio soprattutto nei momenti positivi, bisogna valutare bene la situazione e avere in testa l’obiettivo. Ma non voglio che la salvezza sia un freno: dobbiamo essere ambiziosi. Dubbi dopo la sconfitta a Cremona? I dubbi mi accompagnano sempre, ma non bisogna trasformarli in preoccupazione altrimenti ti immergi nella negatività. Io mi focalizzo sul presente. E se c’è un momento difficile faccio qualche passo indietro, allargo lo scenario e rifocalizzo. La mia esperienza a Brescia fu particolare, ebbi troppa fretta, però mi è servita per capire certe cose. Cosa ha aggiunto Matic alla squadra? Umiltà e disponibilità. Il giocatore lo conoscevamo già, l’uomo è una splendida scoperta: sostiene e aiuta tutti gli altri”.

Foto: Instagram Grosso