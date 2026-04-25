Grosso: “Non recuperiamo Berardi, credo che porterò Romagna in panchina”

25/04/2026 | 13:09:31

Il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Mi aspetto una partita difficile contro una squadra forte che ha avuto una partenza non semplice e per meriti è riuscita a risalire. È una squadra che ha un cammino simile al nostro nel girone di ritorno, giocheremo in un ambiente caldo, ed è una gara che ha tante difficoltà. Cercheremo di contrapporre le nostre qualità per cercare di fare partita seria. Mi sono ancora complimentato con i ragazzi per quanto di strepitoso stiamo facendo. C’è un finale da giocare, non è sempre facile accendere la spia, ma dobbiamo fare partita seria. Ci sono ragazzi che hanno fatto bene nell’occasione avuta, i dubbi ci sono, le scelte non sono facili ma l’obiettivo è far partecipare i ragazzi e fare partita seria perché senza partita seria poi vai incontro a difficoltà. Indisponibili? Berardi non l’abbiamo recuperato anche se ci abbiamo sperato, degli altri non recuperiamo nessuno. Credo di portare Romagna in panchina, gli altri non li recuperiamo”.

Foto: Instagram Grosso