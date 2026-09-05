Grosso: “Non meritavamo la sconfitta. Le decisioni sul mio futuro spettano a chi è ai piani alti”

05/09/2026 | 17:52:42

Fabio Grosso ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Torino: “Perdere questa partita è un peccato. Potevamo fare meglio la prima frazione. Purtroppo non ci sta girando nel verso giusto. Non siamo riusciti a tenere le redini della gara, sono cose che sapevamo e volevamo nascondere un po’ ma sono venute fuori presto. Nel primo tempo dovevamo essere più bravi a uscire e mettere più pressione. All’inizio abbiamo avuto una doppia occasione. Nella ripresa abbiamo fatto un pochino meglio e siamo andati in vantaggio. Con poco però abbiamo compromesso una partita che non meritavamo di perdere. Questo è il calcio e ci prendiamo il bello e il meno bello. L’obiettivo è trovare un undici ma è lontano e difficile da raggiungere, stiamo lavorando per arrivarci. Io sento che faccio l’allenatore e mi rimetto alle decisioni di chi è sopra di me”.

foto x fiorentina