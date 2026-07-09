Grosso: “Non ho chiamato ancora nessuno. Modulo? Ho le idee chiare”

09/07/2026 | 14:28:29

Oggi è il giorno della presentazione di Fabio Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina. Il neo tecnico viola ha dichiarato: “Mi piace sempre essere sincero e schietto. Stiamo facendo le ultime cose, oggi forse avrete qualche altra novità. Le cose sono in evoluzione giorno dopo giorno. Abbiamo in mente cosa vogliamo fare. Per me la gestione del gruppo è determinante. In campo vanno i giocatori, rimettere al centro il gioco e i giocatori. Sono loro i protagonisti. Mettere al centro le potenzialità è il primo compito. Non ho chiamato i ragazzi, li vedrò da domenica sera quando ci ritroveremo. Se ne avessi chiamato uno, poi avrei voluto chiamare tutti. Ma li ho lasciati alle loro cose e al loro recupero. Di tempo per costruire le cose ce l’abbiamo. Non ho chiamato ancora nessuno, non mi va di fare nomi quando le cose non sono ancora certe. A brevissimo avrete anche la lista dei convocati e capirete le scelte fatte. Modulo? Quando decidi di fare questo mestiere, diventa importante avere le idee chiare. Altrimenti vieni messo sotto pressione e vengono i dubbi. Io porto avanti qualcosa da tanto tempo, mi è sempre piaciuto provare a mettere in campo una squadra che aveva qualità morali importanti, che avesse coraggio con una proposta offensiva. Queste le caratteristiche che mi hanno entusiasmato. Poi a volte ti confronti con la realtà e determinati accorgimenti. Ma ci sono le idee chiare, vogliamo iniziare a lavorare con quattro difensori, tre centrocampisti e tre giocatori offensivi. L’ho sempre fatto e mi piace continuare a farlo. Poi in passato a volte ho cambiato qualcosa. Magari le caratteristiche possono far cambiare qualcosa. Quando andremo a scoprire le caratteristiche dei vari ruoli proveremo a far esprimere al meglio i vari interpreti”.

Foto: Instagram Fiorentina