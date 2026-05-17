Grosso: “Non ho ancora pensato al futuro, ci sarà tempo. Quello con i tifosi non era un addio”

18/05/2026 | 00:02:06

Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato a DAZN anche del suo futuro: “Non ci abbiamo ancora pensato, c’è tempo per parlarne. Pensiamo a finire bene un campionato fatto in maniera egregia, poi ci troveremo e capiremo le evoluzioni. Quello ai tifosi era un addio? No, ho salutato e ringraziato perché mi ha fatto molto piacere. Non sono solito salutarli perché lascio spazio ai ragazzi, Max Fusani mi ha fatto vedere lo striscione e sono contento. Manca ancora una giornata”.

foto x sassuolo