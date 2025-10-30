Grosso: “Non ci poniamo freni, continuiamo a mettere fieno in cascina. Pinamonti può crescere ancora”

30/10/2025 | 21:13:58

Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato a Dazn dopo il successo di Cagliari: “Ogni vittoria è pesante in questo campionato, fare una prestazione così non era facile: abbiamo pizzicato l’avversario nei momenti giusti. Ci sono stati degli errori ma vincere non era facile e ci siamo riusciti. sappiamo cosa dobbiamo ottenere. Poi non ci mettiamo freni da soli, ma restiamo con i piedi per terra: mettiamo fieno in cascina senza privarci di niente. Ci aspettano partite complicate. La Roma è una squadra forte, siamo rimasti dentro anche lì, concedendo forse un po’ troppo nel finale. Siamo una squadra nuova con tanti stranieri, abbiamo altri margini di conoscenza. Pinamonti un giocatore molto forte, le strade della carriera determinano il livello ma il suo potenziale è altissimo: è un giocatore che sa fare tante cose, se mette la cattiveria che serve per scalare le graduatorie”.

foto sito sassuolo