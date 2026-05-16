Grosso: “Muric? Sono cose della società, con lui ho un ottimo rapporto. Felice del rinnovo di Laurientè”

16/05/2026 | 13:01:21

Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa: “Sono contento per Laurientè, un bel segnale dare continuità e oggi quando lo vedrò gli farò i complimenti e gli dirò che sarà una responsabilità. Per ora c’è chi sta meglio di Idzes, mettiamola così. Abbiamo fuori Boloca, Candé, Romagna, Vranckx e Walukiewicz. Muric? Ognuno poi si deve prendere le responsabilità delle decisioni che prende e delle decisioni che fa. Ha deciso di esporre un suo pensiero, ma queste sono cose della società. Io con lui ho un ottimo rapporto, continueremo a decidere le cose di campo sul campo. Pieragnolo si sta allenando con noi ma gli farò riassaporare il campo. Idzes c’è il punto interrogativo. Forse verrà qualche ragazzo della Primavera a disposizione”.

foto x sassuolo