Grosso: “Muric ha un grande potenziale. Da Bologna usciamo rammaricati”

28/12/2025 | 21:01:53

Grosso ha parlato a Dazn dopo il pareggio tra Bologna e Sassuolo: “Muric? È un potenziale grandissimo portiere. Ha grandi doti e se riesce a riconoscerle meglio può diventare davvero di alto livello. Le difficoltà sono sempre dietro l’angolo ma le vediamo chiaramente. Sia prima della partita che all’intervallo sapevo che potevamo creare tanto perché il Bologna può essere messo in difficoltà con coraggio. Siamo contentissimo di quello che stiamo facendo e rimaniamo con i piedi ben piantati a terra, senza però accontentarci. Abbiamo fatto una bella partita, con degli errori ma avendo creato tante occasioni usciamo rammaricati”.

foto x sassuolo