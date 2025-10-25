Grosso: “Muharemovic out con la Roma. Gasperini tecnico di grandissimo livello”

25/10/2025 | 13:15:22

Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha presentato la sfida contro la Roma, intervenendo in conferenza stampa: “Ci siamo allenati molto bene in settimana, sapendo di andare a giocare contro una grande squadra, allenata bene. Ci sarà bisogno di una grande prestazione per uscire indenni e con un buon risultato, i ragazzi sanno cosa significa giocare in Serie A e quante insidie ci sono in ogni partita. Muharemovic non ci sarà. Non ha recuperato, dunque salterà la partita. Abbiamo out anche Satalino, Boloca e Skjellurp, che ha manifestato un fastidio muscolare. Per tanto tempo sarà indisponibile anche Pieragnolo; ma i giocatori a disposizione possono dare tanto. Abbiamo studiato la Roma, l’allenatore è di grandissimo livello e non è semplice trovare contromisure. Anche se sai come attaccare, non è detto che poi tu riesca a farlo in partita”.

Foto: Instagram Grosso