Grosso: “Muharemovic e Boloca non ci saranno. Domani affronteremo una squadra di qualità”

17/10/2025 | 12:57:38

Il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce, in programma alle 15:00. Queste le sue parole:

“Le condizioni di Muharemovic? Tarik non ci sarà, e come lui mancheranno anche Paz, Pieragnolo e Boloca, che sta affrontando un vecchio problema tornato a farsi sentire. Ora stiamo cercando di capire quali saranno i tempi di recupero. Se mi sento affine a Di Francesco? Affronteremo una squadra di qualità, pimpante e intensa: da questo punto di vista ricerchiamo cose simili. Mi farà piacere rivedere Eusebio, ci conosciamo da tanti anni; in carriera ha raggiunto picchi molto alti e sono contento per lui. Ma durante la gara ognuno penserà a sé, com’è giusto che sia”.

Foto: Instagram Grosso