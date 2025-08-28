Grosso: “Matic porta carisma ed esperienza. E sulla vittoria della Cremonese ai danni del Milan…”

28/08/2025 | 13:25:01

In vista della 2ª giornata di Serie A, il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso ha presentato, in conferenza stampa, la prossima gara dello Zini contro la Cremonese. Di seguito, le dichiarazioni salienti: “Cosa mi ha colpito maggiormente della Cremonese contro il Milan? Quando riesci a fare un risultato così eclatante e così bello è troppo riduttivo dare dei demeriti agli altri, all’interno c’è una grande presenza dei nostri avversari di domani, saper sfruttare i momenti, quel pizzico di fortuna che ti incanala la gara nel momento giusto. Domani cercheremo di contrastare le loro qualità con le nostre, anche noi siamo consapevoli delle nostre, sappiamo che mettendo in campo le nostre abbiamo le caratteristiche per fare una grande partita domani”. Su Matic: “Si è presentato molto bene, porta carisma, esperienza e personalità. Siamo contenti che ci ha raggiunto, viene a implementare il gruppo e le caratteristiche che ha lui in maniera diversa, ne abbiamo qualcuno, ma non erano tantissimi i giocatori con queste caratteristiche e siamo contenti che ce le porta e ci viene a sostenere”.

