Grosso: “Matic? Parla la sua carriera, vogliamo integrare la rosa. Qui non leghiamo nessuno”

20/08/2025 | 18:25:19

Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato a Sky Sport dell’imminente inizio del campionato: “Berardi convocato? Sono scelte sue, si sono salutati e conosciuti. Domenico sicuramente è un protagonista del nostro campionato. Carnevali è stato molto chiaro, noi parliamo tanto, abbiamo sempre ottimi confronti e siamo in sintonia sulle cose da fare e su cosa ci serve. Mi concentro sui ragazzi che ho, provando con loro a fare meglio possibile. Se poi verranno altri a darci mano saranno sicuramente ben accetti da me e dalla squadra. Matic? Non mi piace parlare di chi non c’è, ma è un giocatore diverso. La sua carriera parla. Cerchiamo di integrare la rosa, la categoria lo necessità. Laurientè? Io non lego nessuno. Chi vuole prendere il volo per altri lidi lo lasciamo andare ed è giusto così. Ha qualità e richieste, con lui ho un ottimo rapporto e sono felicissimo di averlo a disposizione. Se rimarrà sarò contento, se se ne andrà realizzando il suo desiderio lo sarò altrettanto”.

Foto: Instagram Grosso