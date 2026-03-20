Grosso: “L’obiettivo è incidere sulla nostra prestazione, bisognerà avere grande forza”

20/03/2026 | 13:00:46

Il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus. Queste le sue parole:

“Quali errori fatti all’andata non dovremo ripetere? Quando incontri questo livello alcune cose dipendono anche come vengono fatte dagli avversari, in questo tipo di partite tre cose devono andare nella stessa direzione perché la struttura, il percorso e il livello è diverso. C’è bisogno di una grande prestazione di tutti e c’è bisogno che gli avversari non stiano nel loro momento migliore e c’è bisogno di un pizzico di fortuna. All’andata la Juve era nel loro momento bello, noi abbiamo incontrato delle difficoltà. L’obiettivo è incidere sulla nostra prestazione perché bisognerà avere grande forza. Se Berardi merita la Nazionale? Sono abbastanza immerso nelle nostre dinamiche e non vado oltre quella che è la nostra partita”.

Foto: Instagram Grosso