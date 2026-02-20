Grosso: “Livello altissimo, non era scontato. Faccio i complimenti ai ragazzi”

20/02/2026 | 23:37:58

Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ha parlato a Dazn dopo il successo per 3-0 sul Verona.

Queste le sue parole: “Sono contento, la partita di oggi nascondeva tantissime difficoltà ma siamo stati bravi a soffrire pizzicando gli avversari nei momenti decisivi grazie al lavoro dei nostri attaccanti”.

Speravi di poter essere a questo livello? “Questo è un livello altissimo per dove arriviamo noi, poi abbiamo belle qualità: siamo un mix che deve amalgamarsi bene, in alcuni momenti abbiamo sofferto, in altri abbiamo raccolto quanto seminato. Non era scontato, anzi era molto difficile e ce lo godiamo. Continueremo a lavorare per farci trovare pronti”.

Quali difficoltà avete incontrato nella prima parte? “La partita stasera era difficile perché loro ci aggredivano e poi cercavano la profondità, nella prima parte abbiamo faticato poi per la grande disponibilità dei giocatori offensivi abbiamo trovato le distanze giuste e siamo stati bravi a punirli portando a casa una partita molto difficile e bella”.

Foto: sito Sassuolo