Grosso: “Le partite possono cambiare per i dettagli, oggi siamo stati dei leoni”

14/09/2025 | 21:00:56

Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha analizzato in conferenza stampa la vittoria contro la Lazio: “Il nostro campionato è partito due settimane fa, poi dobbiamo essere bravi a ritrovare tante cose a un gruppo di ragazzi bravi che si conosce per le prime volte, non è facile ma stiamo lavorando con disponibilità e determinazione per raggiungere la nostra identità e oggi si è visto un filo conduttore importante che deve essere una base importante per le prossime gare. Walukiewicz? Aveva un fastidio, è stato un cambio obbligato. Siamo stati 11 leoni che si sono aiutati in campo e hanno provato a resistere nelle difficoltà e poi con quelle caratteristiche provare a vincere. Le partite possono cambiare per i dettagli, se il portiere non fa quella parata parliamo d’altro, so come vanno le cose, ma noi dobbiamo conoscere il nostro obiettivo e dobbiamo prepararci a questi scontri. Siamo una neopromossa e per quello che vogliamo raggiungere c’è da mantenere l’equilibrio, poi quando arrivano giornate come quelle di oggi ce le prendiamo”.

FOTO: Sito Sassuolo