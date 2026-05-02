Grosso: “Le difficoltà ci sono e siamo preparati ad affrontarle. Matic è stato un grandissimo aiuto”

02/05/2026 | 13:09:22

Il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan. Queste le sue parole:

“Se ho chiesto di ripetere quanto fatto all’andata? È quello che ci siamo chiesti in tutte le gare di campionato perché quando vai ad affrontare avversarsi come quelli di domani devi essere bravo a fare tante cose bene e a limitare le loro qualità, poi gli episodi determinano quanto raccogli perché in quella partita potevamo andare sotto di due gol e diventava quasi impossibile rimanere dentro invece l’abbiamo pareggiata, potevamo anche andare avanti e vincerla rischiando il colpaccio. Le difficoltà ci sono e ci siamo preparati ad affrontarle sapendo che dovremo essere bravi a limitare le loro caratteristiche, a prescindere da chi inizia e da chi entra, poi domani lo capiremo perché tutti sappiamo che il livello da mettere dentro deve essere alto altrimenti esci a mani vuote. Berardi? Mi auguro che possa essere l’ennesima situazione in cui si esalta. Le parole di Matic? È un giocatore e una persona top, lo ha dimostrato nella sua carriera, è stato un grandissimo aiuto e lo ringrazio per le belle parole e gliele rimando indietro perché sono contentissimo di averlo incontrato e avuto quest’anno. Domenico rientra e porta altrettante qualità e mi auguro che domani possa essere l’ennesima giornata bella per noi e per gli interpreti appena nominati”.

Foto: Instagram Grosso