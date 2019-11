Grosso: “La situazione non è semplice, serve una scintilla per dare una svolta alla stagione”

Fabio Grosso, allenatore del Brescia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta nel derby con l’Atalanta per 3 a 0: “La situazione non è semplice. Abbiamo affrontato la partita con un po’ di timore, poi gli avversari ne hanno approfittato. Di buono mi prendo la reazione della ripresa, abbiamo anche creato occasioni per rimettere in piedi la partita. Poi abbiamo pagato gli errori“.

Contestazione

“Io non sono arrivato da tanto, so che c’è bisogno di tempo e lavoro per costruire qualcosa di grande. Con il coraggio del secondo tempo e un po’ di spregiudicatezza siamo comunque riusciti a mettere in difficoltà una squadra molto più avanti di noi”.

Calendario

“Dobbiamo giocarci le carte per il raggiungere il nostro obiettivo contro le prossime avversarie. Giocando come nel secondo tempo possiamo avere qualche possibilità”.

Brescia Atalanta

“Ho in mente una strada per costruire qualcosa, ma c’è bisogno della partecipazione di tutti. Il fatto è che quando giochi con avversari del genere è difficile portare a casa un risultato. Non è facile quando ci sono montagne così grandi da scalare, ancora di più se giochi con un po’ di preoccupazione. Nel secondo tempo siamo saliti come baricentro, purtroppo gli episodi non sono andati a nostro favore. Però io credo nei miei ragazzi, abbiamo tanti esordienti e a volte si vede. Abbiamo bisogno di una scintilla che possa cambiare il nostro futuro”.

Europei

“L’Italia viene da un percorso interessante. Proponiamo giocatori di qualità in tutte le zone del campo. Quindi sono convinto che grazie a lavoro di Mancini potremo toglierci delle soddisfazioni anche la prossima estate. Balotelli in Nazionale? Al momento ho altre priorità”.

Foto: Rai Sport