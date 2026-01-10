Grosso: “Koné tocca picchi molto alti, abbiamo ragazzi con un bel potenziale”

10/01/2026 | 20:36:25

Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato a Sky dopo la sconfitta di Roma: “Bella partita, siamo stati dentro la gara e abbiamo creato presupposti per passare in vantaggio. Ovviamente abbiamo subito anche la qualità degli avversari, che è indiscussa. Faccio fatica dare un nome, ma è un ragazzo che ha uno strappo importante e che è cresciuto tantissimo nella continuità della partita. Quando raggiunge i suoi picchi, sono veramente alti. Ha avuto due occasioni, poteva fare meglio. Abbiamo ragazzi con un bel potenziale, che talvolta viene espresso e talvolta no”.

foto x sassuolo