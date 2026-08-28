Grosso: “Kean? Tutti commettono delle ingenuità, vedremo cosa succederà”

28/08/2026 | 13:18:45

Il tecnico della Fiorentina Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa, partendo dal tema Kean: “E’ tutto in evoluzione quello che succederà, stiamo monitorando la cosa giorno dopo giorno. Vediamo oggi pomeriggio al campo che situazione ci sarà. Come tutte le persone si possono commettere degli errori, ma finché l’ho allenato il giocatore mi ha sempre dato disponibilità. Noi ci siamo allenati senza di lui e abbiamo ripreso la settimana, cercando di recuperare le energie fisiche e mentali. È stata una partita molto difficile sotto tanti punti di vista. Sappiamo quanto attesa c’è da parte del tifo c’è per la gara di domani e per il centenario. Ho visto anche le immagini della festa del tifo. Dovremo fare una buona gara e stare dentro la partita fino all’ultimo. Siamo stati chiari fin dall’inizio, la nostra volontà è quella di provare a cambiare. Il che non vuol dire distruggere. Vogliamo costruire qualcosa di bello all’interno e all’esterno. E’ normale che ci siano delle difficoltà in questo periodo. Kean ha qualità e doti che tanti allenatori vorrebbero… Ognuno ha le sue aspettative, capisco le ambizioni di ciascun giocatore. Io penso solo ad allenare gli elementi che ho e a preparare la sfida di domani contro il Frosinone perché sappiamo quello che vogliamo ottenere”.

foto x fiorentina