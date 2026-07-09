Grosso: “Il Mondiale 2006 rimane nelle pagine di storia. La Fiorentina è una grandissima opportunità”

09/07/2026 | 14:13:55

Oggi è il giorno della presentazione di Fabio Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina. Il neo tecnico viola ha dichiarato: “Ringrazio i direttori Ferrari, Paratici e Goretti per questa opportunità. Ringrazio la proprietà. Mi stanno dando la possibilità di venire a Firenze, club storico e città mondiale. Un grande orgoglio per me. Ringrazio anche la mia ex società e proprietà, il Sassuolo e la famiglia Squinzi, ho trascorso due anni splendidi. Un percorso importante che mi ha permesso di avere questa opportunità. Li ringrazio di cuore. Sono contentissimo oggi di essere qui. Mondiale 2026? Ci tuffiamo nel passato. Sono passati 20 anni, rimaniamo purtroppo sempre d’attualità. Ma al di là dei risultati sportivi che ci sono poi stati, il livello toccano nel 2006 rimane nelle pagine di storia. È motivo d’orgoglio. Poi è passata tanta acqua sotto i ponti, ho cambiato lavoro nel frattempo. Scegliere di fare l’allenatore richiede tante altre competenze rispetto a quelle sviluppate prima. Ma è un ricordo speciale. Fare oggi questa conferenza rimarrà nelle mie memorie, è una data storia. Ne sono passati 30 da un campionato Juniores Regionale con la Renato Curi, il club in cui sono partito. Nel percorso ci sono state curve per arrivare a toccare punti così alte. Ma giocatore e allenatore sono due cose totalmente diverse. Grazie a Paratici mi si è riaccesa una fiammella, a partire dal lavoro con i ragazzi alla Juve. Mi piace tanto prendermi responsabilità, sostenere e far crescere i ragazzi nel modo migliore. Per me questa, ripeto, è una grandissima opportunità. Conosco tutte le responsabilità del caso, ma metterò il massimo per portare questa proprietà ambiziosa a costruire qualcosa di bello”.

Foto: Instagram Grosso