Grosso: “Il mio futuro? Parlerò con la società a fine stagione, a me piace la continuità”

07/05/2026 | 15:13:01

Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa: “Il mio futuro? Divento monotono ma mi sento di dare quelle risposto. Guardo a domani, ringrazio per i complimenti che arrivano, ma questo è un ambiente dove bisogna saper mantenere i piedi per terra, le cose cambiano in maniera repentina, penso a quello che dovrà succedere ma non troppo lontano e quando finirà il campionato ci siederemo insieme e capiremo quello che sarà il futuro. A me piace la continuità ma non l’ho mai trovata per varie vicissitudini. Vdremo quale sarà il futuro ma ora sono concentrato su queste ultime tre giornate. Domani sara un grande step di maturità affrontare il Torino senza lasciare vantaggi”.

foto x sassuolo