Grosso: “Il Como è una squadra costruita bene, con qualità e con investimenti importanti”

27/11/2025 | 12:00:46

Il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Como. Queste le sue parole:

“Se ho pensato a qualcosa di particolare per fermare Nico Paz? Ho fatto tanti complimenti al Como perché ci sono delle qualità importanti, sostenuti da un’idea bella chiara che viene portata avanti, andarsi a focalizzare su un giocatore significa perdere di vista gli altri ragazzi perché questa è una squadra che fa un gioco corale, che ama prevalere sull’avversario, mette grande ritmo e intensità. Sappiamo che andiamo incontro a una partita difficile, cercheremo di alzare il nostro livello perché se non saremo bravi a farlo sarà difficile uscire con un risultato positivo. Nico Paz uno dei giocatori che perde più palloni ma anche che ne recupera di più? Non a caso sento dire che nell’arco di qualche mese possa provare ad andare in una squadra diversa. È uno dei giocatori forti di questa squadra. Tanti giovani sostenuti da alcuni meno giovani che sono importanti nella gestione. Questa è una squadra costruita bene, con qualità e con investimenti importanti. Da poco sono tornati in Serie A ma obiettivi e percorsi sono diversi, questo non significa che non andremo lì a fare la partita che possiamo fare”.

Foto: Instagram Grosso