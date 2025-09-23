Grosso: “Il Como è una bella squadra, ma ci teniamo a fare bene in Coppa Italia”

23/09/2025 | 14:00:19

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Como.

Queste le sue parole: “Rimane una partita in cui abbiamo fatto la prestazione che serviva contro una grande squadra, e fino alla fine siamo stati dentro la gara. Questo lo conserviamo e ce lo portiamo dietro per le prossime gare”.

Sulla sfida con il Como, su di giri per la rimonta acciuffata ai danni della Fiorentina: “Per noi ogni gara è un’opportunità, bella. Vogliamo farla bene, provare a passare il turno. Sappiamo che incontriamo una squadra forte, in forma, che ci creerà delle difficoltà e dovremo essere prontissimi ad agire e reagire a quello che succederà nella gara”.

Foto: sito Sassuolo