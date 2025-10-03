Grosso: “Il Bentegodi incide, non era facile. Faccio i complimenti ai ragazzi”

03/10/2025 | 23:33:13

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato a Dazn dopo la vittoria in casa del Verona.

Queste le sue parole: “Per raccogliere punti bisogna fare grandi prestazioni, oggi siamo stati molto bravi e usciamo da un campo difficilissimo con un risultato fondamentale. Ce lo godiamo per qualche giorno, ma dovremo poi essere bravi a ritrovare la concentrazione perchè in questa categoria nessuno può permettersi di abbassare la guardia. Ho esultato molto perchè la gara era difficile. So bene quanto può incidere il pubblico del Bentegodi, noi siamo stati bravi a vincere e ci teniamo stretta la prestazione. Siamo contentissimi, anche per i calciatori che sono entrati nella ripresa. Avevamo sprecato qualche ripartenza e ho inserito gente fresca per acquisire lucidità”.

La tensione sul rigore? “Non l’ho guardato, mi sono rilassato perchè poi dovevo recuperare energie. Abbiamo interpreti bravi, la prossima volta lo vedrò. Voglio rivolgere un pensiero a Pieragnolo: chi scende in campo deve dare qualcosa in più perchè c’è chi vorrebbe esserci e non può. Abbiamo pensato a lui prima, durante e dopo la partita. Stesso discorso per Berardi. Non dovrebbe essere nulla di grave, ma ora abbiamo una sosta e non avrebbe avuto senso correre rischi. Come ho detto prima della gara sarebbe stata un’occasione per altri calciatori, quando poi hai in campo un elemento come Matic diventa tutto più semplice. E’ forte, è un esempio, ha aiutato i ragazzi a esprimersi al meglio in uno stadio che richiedeva personalità”.

Foto: sito Sassuolo