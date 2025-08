Grosso: “I nuovi acquisti mi stanno piacendo. Dobbiamo fare ancora qualcosa per alzare il livello”

05/08/2025 | 21:03:02

Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa dopo l’amichevole pareggiata 0-0 contro l’Empoli: “I nuovi acquisti? Mi sono piaciuti tutti e tre. Hanno giocato una parte di partita, l’hanno fatto con l’applicazione e la generosità giusta e sono contento del loro inserimento. Sappiamo che dobbiamo fare ancora qualcosa ma stiamo lavorando bene per cercare di alzare il livello per farci trovare pronti quando sarà necessario. Il filo conduttore c’è sempre stato, lavoriamo insieme dall’anno scorso, ed è la grande generosità in campo”.

Foto: Instagram Grosso