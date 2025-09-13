Grosso: “Ho dei dubbi di formazione per la Lazio. Abbiamo fatto tanti cambi, dopo la semina dobbiamo raccogliere”

13/09/2025 | 13:49:15

L’allenatore del Sassuolo Fabio Grosso ha presentato in conferenza stampa la partita contro la Lazio: “Dubbi ce ne sono sempre perché i ragazzi si allenano bene. Siamo un gruppo corposo, siamo un gruppo che almeno fino a metà stagione giocherà questo campionato e abbiamo tante belle qualità. Anche le altre ne hanno tante, tantissime alcune, e di volta in volta proviamo a fare le scelte migliori e scegliamo i giocatori che pensiamo possano essere giusti per le partite e ogni giorno lavoriamo con i ragazzi per migliorare la nostra identità, che stiamo cercando, e speriamo di riconoscerla come l’anno passato. Noi ci prepariamo sempre per raccogliere perché il raccolto sposta gli umori nello sport ma per raccogliere devi saper seminare. Abbiamo iniziato da un bel po’ di tempo, abbiamo cambiato tanto, stiamo provando e cercando di lavorare ogni giorno per migliorarci per cercare di farci trovare pronti. Domani abbiamo una sfida contro una squadra forte”.

Foto: Instagram Grosso