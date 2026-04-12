Grosso: “Espulsione? Berardi dice di non aver fatto nulla come Ellertsson. Sui gol ci siamo fatti prendere alla sprovvista”

12/04/2026 | 15:08:18

Fabio Grosso ha analizzato a DAZN la sconfitta contro il Genoa: “Stavamo giocando bene. Peccato perché se vediamo come sono arrivati i gol sono state situazioni in cui ci siamo fatti prendere alla sprovvista. Espulsione di Berardi? Ognuno tira l’acqua al proprio mulino. Dalle immagini non si vede un granché. E’ un parapiglia a fine primo tempo. Si poteva tenere le squadre in 11 contro 11. Berardi dice di non aver fatto nulla, così come Ellertsson. L’arbitro ha deciso così e ci atteniamo a quello che ha deciso”.

foto x sassuolo