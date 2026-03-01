Grosso: “E’ la ciliegina che cercavamo, partita pazzesca. Berardi in Nazionale? Gattuso saprà cosa fare”

01/03/2026 | 17:33:36

Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato a DAZN dopo la vittoria sull’Atalanta: “Oggi è stata una gara pazzesca, hanno scritto il loro nome negli annali di questo club. Fare la partita che abbiamo fatto oggi è qualcosa di grande. E’ la ciliegina che cercavamo da un po’ anzi è una ciliegiona. Fare quello che hanno fatto oggi i ragazzi è un qualcosa di molto molto grande. Berardi è da Nazionale? Il CT sa, sapranno fare le cose migliori per riportare il nostro calcio dove merita di stare. Ogni tanto ci dimentichiamo che arriviamo dalla Serie B, quando arrivi da sotto non è facile. Il campionato è difficile, il livello cambia”.

Foto: Instagram Grosso